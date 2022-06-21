Власти ДНР разрешили иностранцам проходить военную службу по контракту

Иностранные граждане смогут заключать контракты на прохождение военной службы во внутренних войсках МВД Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Государственный комитет обороны ДНР предоставил возможность иностранным гражданам поступать на военную службу по контракту во внутренние войска (ВВ) МВД. Соответствующее постановление ГКО № 114 было опубликовано в понедельник вечером на сайте главы Республики Дениса Пушилина», — говорится в публикации.

Отмечается, что постановление вступило в силу после подписания — 6 июня.

Контракт заключается на один год с возможностью продления. Если срок его действия истекает в период мобилизации, продление происходит автоматически.

Ранее, 16 июня, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы республики получили преимущество в битве за Донбасс.

14 июня Пушилин предрек завершение «освободительной операции» в качестве полной победы союзнических сил.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с начала спецоперации России удалось достичь определенных задач. В частности, принимаются меры и достигнуты результаты в плане защиты мирного населения Донбасса.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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