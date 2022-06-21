Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 21 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины
Мир
В ЛНР сообщили об эвакуации около 20 мирных жителей с «Азота»
Мир
Полянский назвал неприемлемыми удары Израиля по аэропорту Дамаска
Мир
Песков заявил об утраченном РФ доверии Западу после ситуации на Украине
Мир
Bloomberg узнал о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата
Мир
Мизинцев заявил о размещении артбатареи ВСУ под Харьковом для провокаций
Общество
Ежемесячные денежные выплаты предлагают увеличить на 50%
Мир
Дело за призывы признать границы ЛНР и ДНР возбудили против экс-мэра Киева
Мир
Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за ограничения транзита
Мир
Чижов отметил деградацию в отношениях РФ и ЕС
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском
Сюжет:

Власти ДНР разрешили иностранцам проходить военную службу по контракту

0
Фото: Донецкое агентство новостей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранные граждане смогут заключать контракты на прохождение военной службы во внутренних войсках МВД Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Про движение: союзные силы готовятся оттеснить ВСУ от Донецка
Впереди — бои за Славянск и Краматорск, считают военные эксперты

«Государственный комитет обороны ДНР предоставил возможность иностранным гражданам поступать на военную службу по контракту во внутренние войска (ВВ) МВД. Соответствующее постановление ГКО № 114 было опубликовано в понедельник вечером на сайте главы Республики Дениса Пушилина», — говорится в публикации.

Отмечается, что постановление вступило в силу после подписания — 6 июня.

Контракт заключается на один год с возможностью продления. Если срок его действия истекает в период мобилизации, продление происходит автоматически.

Ранее, 16 июня, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы республики получили преимущество в битве за Донбасс.

14 июня Пушилин предрек завершение «освободительной операции» в качестве полной победы союзнических сил.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом он подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

3 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с начала спецоперации России удалось достичь определенных задач. В частности, принимаются меры и достигнуты результаты в плане защиты мирного населения Донбасса.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022