Песков заявил об утраченном РФ доверии Западу после ситуации на Украине
Кризис из-за ситуации вокруг Украины будет длительным, и Россия больше никогда не будет доверять Западу. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
Ранее, 17 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что коллективный Запад способствует лишь эскалации ситуации, накачивая Украину любым вооружением.
До этого, 12 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил мнение, что Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается политики.
9 июня представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».
Новость дополняется