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В Подмосковье установили 28 детских площадок

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В Московской области завершили установку 28 детских площадок. Объекты для детей появились в десяти округах региона. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

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По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, детские площадки являются главным городским пространством для детей, поэтому власти стараются сделать их интересными и современными, а также комфортными и безопасными. Отличаются новые объекты размерами и многообразием игровых элементов, пишет РИАМО.

Он отметил, что ежегодно в Подмосковье устанавливают свыше 200 подобных комплексов. Новые площадки поделены по 12 тематикам, среди которых «ранчо», «джунгли», «море», «галактика» и другие.

Хайкин добавил, что покрытия площадок выполнены из резиновой крошки и являются травмобезопасными. Устанавливаются также уличные фонари для хорошего освещения. Помимо этого, площадки оснащаются камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный регион». Для безопасности площадки ограждены забором.

Ознакомиться с адресным перечнем детских площадок на 2022 год можно на сайте областного министерства благоустройства. По губернаторской программе планируется в 2022 году установить в регионе 200 детских площадок, отмечает телеканал «360».

20 июня также стало известно, что в Москве построят порядка 80 образовательных объектов в рамках реализации проекта комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы». Вся необходимая образовательная инфраструктура появится в индустриальных кварталах, построенных на месте бывших промзон, а также на других неэффективно используемых территориях.

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