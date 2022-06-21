Полянский назвал неприемлемыми удары Израиля по аэропорту Дамаска

Авиаудары ВС Израиля по крупнейшему аэропорту Сирии могут привести к серьезным последствиям для сирийских граждан и спровоцировать эскалацию в регионе. Об этом 20 июня заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Гуманитарная ситуация продолжает усугубляться трагическими происшествиями, подрывающими безопасность. В этом контексте стоит особняком <...> серия авиаударов израильской авиации 10 июня по пригороду Дамаска, в результате чего была повреждена взлетно-посадочная полоса и здание международного аэропорта», — отметил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Дипломат отметил, что в результате атаки были приостановлены рейсы через столицу, в том числе полеты авиаслужбы ООН — ключевой гуманитарной артерии, от функционирования которой зависят жизни более двух миллионов человек.

Также Полянский указал на отсутствие реакции со стороны западных коллег, которых не обеспокоили потенциальные перебои в доставке гумпомощи жителям Сирии.

Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Дамаска были выведены из строя в результате израильских авиаударов 11 июня. В министерстве транспорта Сирии сообщили, что израильские удары привели к повреждению взлетно-посадочных полос в нескольких местах, навигационного освещения и здания одного из терминалов.

Россия осудила обстрел сирийских территорий. Как отметил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, этот вопрос будет рассмотрен на встрече сторон «астанинского процесса» в Нур-Султане.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 июня заявила, что подобные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей

В российском внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули, что продолжающиеся обстрелы Израилем территории Сирийской Арабской Республики, которые совершаются в нарушение базовых норм международного права, абсолютно недопустимы.