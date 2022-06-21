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В госорганизациях получат двойную зарплату за командировки в Донбасс

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Увеличить заработную плату в два раза полагается сотрудникам госорганизаций, командированным на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий постановление правительства документ опубликовано в понедельник, 20 июня, на официальном портале правовой информации.

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«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата <…> выплачивается в рублях в двукратном размере», — говорится в документе.

Уточняется, что увеличить оплату труда предполагается для тех сотрудников федеральных госорганов, которые занимают несвязанные с государственной службой должности и работников подведомственных федеральным органам власти организаций и учреждений.

Кроме того, сотрудники, которые участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры Донбасса, также могут рассчитывать на двойную зарплату во время командировок.

Отмечается, что финансовое обеспечение данного постановления осуществляется за счет федерального бюджета.

16 июня заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей. По его словам, в настоящее время формируются конкретные пошаговые планы по восстановлению.

Двумя днями ранее стало известно, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава райадминистрации ДНР Константин Зинченко подписали соглашение, согласно которому Ямал поможет восстановить разрушенную социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру Волновахского района ДНР. В частности, Ямал передаст специализированную технику для коммунальных предприятий, бензовозы, пожарные машины, а также направит строительные материалы, медикаменты и 6 тыс. продуктовых наборов, первая партия самой необходимой помощи уже в пути.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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