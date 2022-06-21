Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России во вторник, 21 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили смелые и решительные действия сержанта Дениса Бовкуна. Под его командованием отделение в составе батальонной-тактической группы выполняло задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных подразделений украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, военнослужащий обнаружил в заброшенном здании группу боевиков, вооруженных пулеметом, гранатометом и стрелковым оружием. Бовкун мгновенно оценил ситуацию и принял решение незамедлительно атаковать противника. Он открыл огонь из боевой машины пехоты по вражеским позициям. В ходе боя БМП получила повреждения от выстрела из ручного гранатомета.

Несмотря на то, что сержант получил контузию, он эвакуировал из горящей машины товарищей, которые не могли самостоятельно покинуть БМП из-за ранений, в безопасное место. После того, как Бовкун оказал помощь раненым, он продолжил вести бой с украинскими националистами и уничтожил пять боевиков. В МО указали, что действия сержанта и его подчиненных обеспечили стремительное наступление на позиции боевиков и привели к освобождению населенного пункта.

Также в Минобороны рассказали о профессионализме наводчика-оператора БМП, младшего сержанта Станислава Письмарева. Он действовал в составе экипажа боевой машины пехоты и участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, военнослужащий обнаружил группу вооруженных боевиков, которые оборудовали позиции на территории заброшенного предприятия. Письмарев незамедлительно сообщил об этом командиру, после чего было принято решение выбить боевиков с занимаемых позиций.

В ходе боя младший сержант уничтожил семь боевых и две легкобронированные машины противника. Враг понес значительные потери не только в технике, но и в живой силе, поэтому решил сложить оружие и сдаться в плен.

Кроме того, в МО отметили грамотные действия и высокий профессионализм старшего сержанта Константина Руденко, который выполнял задачу по обеспечению безопасного продвижения колонны в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по заданному маршруту, военнослужащий обнаружил группу украинских националистов, которые готовили засаду.

Оценив обстановку, он принял решение навязать бой противнику, несмотря на их численное превосходство. Группа под руководством Руденко скрытно подобралась к противнику и внезапно атаковала националистов.

В ходе боя старший сержант уничтожил пикап противника с установленным минометом и до 15 боевиков. Уточняется, что группа националистов была полностью уничтожена, несмотря на ожесточенное сопротивление. В Минобороны России подчеркнули, что Руденко своими действиями обеспечил выполнение боевой задачи и не допустил потерь среди личного состава.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой.

В этот же день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций боевиков Украины в ходе спецоперации в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».