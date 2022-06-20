ЦБ России выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Таргетирование курса рубля обернется негативными последствиями для экономической политики России. Об этом 20 июня заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Что происходит, когда мы таргетируем обменный курс? Мы фиксируем данный курс или курс, который определяется заранее заданным диапазоном, и это означает, что мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу [денежно-кредитной политики] страны, к валюте которой мы наш курс привязываем»‎, — отметил он.

В нынешних условиях, уточнил Заботкин, подобный подход несет связанные с инфляцией риски на фоне неустойчивости покупательной способности доллара и евро.

«Поэтому если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же», — заявил он.

В понедельник также стало известно, что официальный курс доллара на 21 июня составит 56,17 рубля, евро — 58,80 рубля. Кроме того, по данным торгов на Московской бирже на 20 июня курс доллара США снизился до отметки 55,44 рубля.

Как сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар. На данный момент, по его словам, существуют «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

Как заявила 16 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина, позиция ЦБ заключается в том, чтобы таргетировать инфляцию, но не курс рубля. Руль, добавила она, должен оставаться плавающим.