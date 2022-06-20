Губернатор Калининградской области Алиханов: не попавшие под санкции ЕС товары перенаправят железнодорожным сообщением

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в понедельник, 20 июня, рассказал, что не попавшие под запрет транзита через Литву грузы будут доставлять железнодорожным путем, тогда как находящиеся в санкционном списке Евросоюза (ЕС) товары доставят водным путем.

«Часть товаров, что не попали под санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать даже существующие паромы под так называемые санкционные грузы», — отметил глава региона в размещенном в своем Telegram-канале видеообращении.

По словам Алиханова, 25 июня из Санкт-Петербурга в Калининград запланирован выход судна на паромную линию, оно призвано разгрузить мощности Калининградского морского торгового порта.

Кроме того, губернатор области подчеркнул, что в настоящее время МИД России добивается отмены решения ЕС ограничить транзит в Калининград. Между тем, в случае отказа Евросоюза идти на уступки калининградские власти намерены сохранить тарифы на перевозку грузов.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. По предварительным оценкам, под него попадет около 40–50% товаров, которые перевозились между областью и другими регионами России. Исключением станут такие грузы из ЕС, как стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи.

Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, блокады Калининграда нет, Вильнюс выполняет санкции ЕС, запретив транзит отдельных товаров через территорию ЕС.

Также в понедельник экс-дипломат Украины Ростислав Ищенко назвал решение Литвы по транспортной блокаде Калининграда является самоубийственным и противоречащим международному праву, которое гарантирует любой стране доступ к своему эксклаву.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии. По ее словам, входящая по заключению Еврокомиссии в группу стран с критическим уровнем нищеты, очередной раз выстрелила себе в ногу.

Как сообщил ранее, 17 июня, Антон Алиханов, власти региона считают запрет Евросоюза на транзит грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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