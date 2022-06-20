Еще 13 пляжей откроют в Красноярском крае в этом сезоне

В Красноярском крае до конца летнего сезона должны открыть еще 13 пляжей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

На сегодняшний день в крае открыто 11 пляжей из запланированных 24. Места оборудованы в Красноярске, Железногорске и Зеленогорске, а также в Березовском, Емельяновском и Шарыповском районах, пишет ИА KrasnoyarksMedia.

В МЧС отмечают, что купаться можно в строго отведенных местах. Во время отдыха лучше отказаться от алкоголя, а при наличии детей постоянно следить за ними и не отпускать одних в воду.

Заход в воду в местах, где установлены запрещающие знаки, опасен для жизни, подчеркивают спасатели. Также нарушителям грозит штраф.