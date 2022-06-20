В Нью-Йорке таксист сбил четырех человек на тротуаре

В центре Манхэттена в Нью-Йорке автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил четырех человек. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил телеканал CNN.

В результате аварии три человека серьезно пострадали. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Известно, что это произошло в нескольких кварталах от 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, недалеко от 29-й улицы.

По предварительным данным правоохранительных служб, авария стала несчастным случаем. Ее виновник — водитель такси — находится на месте произошедшего.

В настоящее время полиция Нью-Йорка проводит проверку по факту случившегося.

11 июня грузовик сбил как минимум девять человек на открытом рынке в Лос-Анджелесе. По данным издания Los Angeles Times, водитель сказал полиции, что съехал с дороги, потому что думал, что на него направлен пистолет. Сам он не пострадал.