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В Нью-Йорке таксист сбил четырех человек на тротуаре

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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В центре Манхэттена в Нью-Йорке автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил четырех человек. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил телеканал CNN.

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В результате аварии три человека серьезно пострадали. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Известно, что это произошло в нескольких кварталах от 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, недалеко от 29-й улицы.

По предварительным данным правоохранительных служб, авария стала несчастным случаем. Ее виновник — водитель такси — находится на месте произошедшего.

В настоящее время полиция Нью-Йорка проводит проверку по факту случившегося.

11 июня грузовик сбил как минимум девять человек на открытом рынке в Лос-Анджелесе. По данным издания Los Angeles Times, водитель сказал полиции, что съехал с дороги, потому что думал, что на него направлен пистолет. Сам он не пострадал.

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