Приамурье получит 676 млн рублей из бюджета РФ на строительство детсада

Амурская область запросила у правительства России финансовую помощь на строительство нового роддома и детского сада в Благовещенске, а также досрочное завершение берегоукрепления реки Амур.

Как сообщили ИА PriamurMedia в правительстве региона, зампред правительства Приамурья Павел Матюхин встретился в Москве с министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Иреком Файзуллиным и его заместителем Юрием Гордеевым.

«В ходе встречи зампред области, по поручению губернатора Василия Орлова, обратился к главе Минстроя России за поддержкой в вопросе финансирования начала строительства нового роддома на 150 мест в городе Благовещенске и детского сада на 350 мест в микрорайоне «Северный» областной столицы», — говорится в сообщении властей.

Через несколько дней правкомиссия одобрила выделение 676 млн рублей на строительство детсада. Также глава Минстроя РФ поддержал завершение берегоукрепления Амура на пятом и шестом участках уже в 2023 году. Протяженность данных отрезков составляет 2,4 км, это так называемый район «Серебряной мили». Сейчас министерство изыскивает возможность досрочно профинансировать работы.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию программы «Сейсмика», направленную на повышение устойчивости жилых домов в сейсмически активных районах России. Амурская область в 2023–2025 годах получит на эти цели около 500 млн рублей.