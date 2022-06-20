Подозреваемого в надругательстве над девятилетней девочкой подростка арестовали в Крыму

Нижнегорский районный суд Крыма арестовал до 17 августа 16-летнего подростка. Его подозревают в надругательстве над девочкой 2013 года рождения. Об этом в понедельник, 20 июня, говорится в сообщении пресс-службы суда.

«16-летний подросток подозревается в том, что он в период с марта по июнь 2022 года, более точные дата и время не установлены, в дневное время с неустановленными следствием лицами… умышленно совершил иные насильственные действия сексуального характера против потерпевшей 2013 года рождения», — приводит сообщение ИА «Крыминформ».

Как отмечается в материале, юноша полностью признал свою вину. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В мае 2021 года уголовное дело возбудили в Балашихе по факту изнасилования 17-летней девушки, которая совершала пробежку в лесу около озера.