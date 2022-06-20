Ряд операторов связи в России стали взимать плату за приобретение SIM-карты

Ряд российских операторов связи начали взимать плату при приобретении SIM-карт.

Так, в пресс-службе «Мегафона» рассказали, что нововведения обусловлены увеличением затрат на предоставление услуг.

«При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», — передает сообщение ТАСС.

В пресс-службе оператора Yota объяснили новые условия обновленным ценообразованием их производства.

«Мы всегда ориентируемся на целый ряд факторов и реагируем на изменения на рынке, и вынуждены сделать данную услугу платной», — отметил оператор связи. Здесь цена также установлена на уровне 50 рублей.

При этом Yota не исключает сокращение стоимости взимания платы за SIM-карту или вовсе ее отмены в будущем.

9 июня Минцифры РФ предложило повысить размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей на девять видов лицензий. Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

29 марта в Минцифры сообщили, что совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи.

До этого, 22 марта, сообщалось, что эксперты этой отрасли прогнозируют в России повышение цен на некоторые тарифы сотовой связи вплоть до 30%.