Экс-главу района Белгородской области приговорили к 11 годам строго режима

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего главу Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ИА «Абирег».

Экс-чиновника признали виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Кроме того, Попкову запретили работать в государственных органах в течение пяти лет.

По данным суда, мужчина неоднократно получал взятки за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах. Общая сумма взяток составила 24,3 млн рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что ​​Военный суд приговорил бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерала-майора Андрея Кобана к пяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.