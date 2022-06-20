В школьную программу включили пандемию COVID-19 и признание Россией ЛДНР

Российские школьники будут изучать на уроках истории признание Донецкой и Луганской Народной Республики (ЛНР и ДНР), а также пандемию COVID-19. Эти события вошли в школьную программу для девятых классов, следует из документа, опубликованного на сайте Института стратегии развития Российской академии образования.

Отмечается, что изучение этих тем будет проходить в модуле «Российская Федерация на современном этапе» в программе основного общего образования для девятых классов.

Помимо этого, в рамках изучения новейшей истории России будут включены и другие события: строительство Крымского моста и трубопроводов «Северный поток-2» и «Сила Сибири». Также будут изучаться национальные проекты 2014–2024 годов — «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» и другие темы.

Отмечается, что целью изучения данного курса являются: «воспитание учащихся в духе патриотизма» и «развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».

10 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах планируется ввести дополнительный интегрированный курс по истории России для старшеклассников. Он отметил, что такой курс позволит уже на новом уровне обсудить значимые события и факты российской истории и их влияние на становление государства, а также сформировать грамотную картину мировоззрения школьника.