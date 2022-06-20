Аксенов сообщил об ударе украинских военных по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым нефтяным платформам предприятия «Черноморнефтегаз» в Черном море. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сообщил Аксенов.

Он рассказал, что пять человек спасены, из них трое ранены. Продолжаются поиски семерых сотрудников предприятия.

«Черноморнефтегаз» проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

Аксенов подчеркнул, что сухопутная часть Крыма максимально закрыта силами противовоздушной обороны (ПВО), полуострову ничего не угрожает.

17 июня представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев будет добиваться возвращения полуострова военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

15 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

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