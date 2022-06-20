Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Мир
Зеленский попросил $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики
Мир
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
Общество
Глава Минтранса заявил о безопасности полетов российскими авиакомпаниями
Мир
Иерусалимский патриархат осудил санкции Запада против патриарха Кирилла
Мир
В Киеве предложили отказаться от «тяжелых для украинцев» произведений русской литературы
Мир
В Нидерландах указали на трудности при заполнении газохранилищ к зиме
Мир
Дело за призывы признать границы ЛНР и ДНР возбудили против экс-мэра Киева
Мир
Вена подтвердила присутствие австрийских наемников на Украине
Мир
Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском
Сюжет:

Аксенов сообщил об ударе украинских военных по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым нефтяным платформам предприятия «Черноморнефтегаз» в Черном море. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Генеральский «Калибр»: крылатыми ракетами уничтожен украинский штаб
В результате удара погибло свыше 50 украинских генералов и высокопоставленных офицеров

«Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сообщил Аксенов.

Он рассказал, что пять человек спасены, из них трое ранены. Продолжаются поиски семерых сотрудников предприятия.

«Черноморнефтегаз» проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

Аксенов подчеркнул, что сухопутная часть Крыма максимально закрыта силами противовоздушной обороны (ПВО), полуострову ничего не угрожает.

17 июня представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев будет добиваться возвращения полуострова военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

15 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022