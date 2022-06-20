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Байден обвинил Россию в рекордном числе беженцев в мире

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что число беженцев в мире достигло рекордных 100 млн человек. Его заявление опубликовано 20 июня на сайте Белого дома.

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«По данным агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более 100 млн человек являются насильственно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории», — сказал глава государства в заявлении, посвященном Всемирному дню беженцев.

По его мнению, причина роста числа беженцев — спецоперация России по защите Донбасса.

Байден отметил, что США являются одним из лидеров среди стран по приему беженцев. Он упомянул, что Соединенные Штаты активно принимают украинских граждан.

«Мы уже показали, приняв более 80 тыс. афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером», — заявил президент США.

Байден за последние дни неоднократно обвинял Россию и президента страны Владимира Путина в различных негативных явлениях. Так, 14 июня он назвал рост стоимости бензина «путинским повышением цен», а еще раньше говорил о «налоге Путина на еду».

17 июня Путин ответил на слова Байдена во время выступления на пленарном заседании петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер заявил, что тезис о «путинской инфляции» рассчитан на тех, кто не умеет читать и писать.

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