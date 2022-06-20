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В Петербурге резко вырос спрос на новые автомобили

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Спрос на новые автомобили в Санкт-Петербурге в мае увеличился на 24%. При этом в марте и апреле он сокращался на 140% и 62% соответственно. Об этом в понедельник, 20 июня, заявили в ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группе компаний «Прагматика».

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«В мае 2022 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Санкт-Петербурга увеличился на 24% по отношению к апрелю», — говорится в сообщении, которое приводит 78.ru.

По данным аналитиков, предложение на рынке в мае формировалось за счет небольших отгрузок новых машин корейских и китайских марок. Самыми популярными авто для покупки весной стали Hyundai (+12%) и Chery (+7%). Рост доли в пределах 1–2% показали Mazda, Exeed, Genesis и LADA. Сильнее всего снизился спрос на Land Rover, Skoda, Renault, Mitsubishi и коммерческих Ford (от 2 до 5%).

По словам экспертов, активность покупателей связана со снижением ставки рефинансирования кредитов.

14 июня сообщалось, что в России автомобили популярных марок возрастом от трех до пяти лет можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей. Самая низкая медианная стоимость зафиксирована у автомобилей Lada (750 тыс. рублей), за ними следует Chery (950 тыс. рублей), Volkswagen (1,1 млн рублей) и Ford (1,2 млн рублей). Марками с самой высокой медианной стоимостью оказались Toyota (2,5 млн рублей), Nissan (1,6 млн рублей).

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