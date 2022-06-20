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В Минцифры объяснили возвращение IT-специалистов в Россию

Глава Минцифры Шадаев рассказал о трудностях IT-специалистов из РФ при трудоустройсте на Западе
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российские IT-специалисты, выезжающие на Запад, сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, поэтому многие из них возвращаются на родину, заявил 20 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ Максут Шадаев.

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«К сожалению для тех, кто уехал, возникают зачастую проблемы с трудоустройством. Потому что даже те, кто уехал, хотят устроиться на работу, к сожалению, есть определенный уровень недоверия к российским разработчикам, их называют шпионами», — пояснил он в интервью РБК.

При этом Шадаев подчеркнул, что наиболее востребованные специалисты за рубежом получили предложения. По словам министра, за успешными российскими айтишниками за границей велась охота.

Шадаев также добавил, что значительное число возвращающихся сейчас в Россию специалистов — это те, кто «уезжал на эмоциях» и не смог быстро найти работу за рубежом. А многие из тех, кто продолжает оставаться там по сей день, работают на российские компании удаленно.

«Я могу сказать так, что, наверное, половина продолжает работать на российские компании. Потому что за время пандемии ковида у нас в IT-индустрии, как и во многих других отраслях, в общем, культура удаленной работы сформировалась, и для разработчиков это вообще такой естественный процесс», — констатировал Шадаев.

27 мая премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. 4 мая Мишустин анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний.

До этого, 29 марта, правительство РФ сообщило, что молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года могут получить отсрочку от армии, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.

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