Центробанк выступил против таргетирования курса рубля

Таргетирование курса рубля приведет к негативным последствиям для экономики России и независимости кредитно-денежной политики. Об этом 20 июня заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», — сообщил Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Представитель регулятора отметил, что последние четыре десятилетия основные резервные валюты были достаточно устойчивы, однако сейчас в их странах ускоряется инфляция.

«Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам неприемлем», — заявил Заботкин.

Ранее 19 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что ведется работа над возвращением курса к уровню 70–80 рублей за доллар. Он отметил, что выполнение этой задачи вовлечены правительство и Центробанк.

В Кремле не стали делать конкретных заявлений по возможному отказу от плавающего рубля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данный вопрос является предметом экспертных дискуссий.

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, для регулятора важно таргетировать не курс рубля, а инфляцию. Об этом она заявила 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.