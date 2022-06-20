Автобус врезался в фонарный столб на юго-востоке Москвы

Автобус коммерческого перевозчика врезался в фонарный столб на юго-востоке Москвы. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе департамента транспорта по столице.

Авария произошла в 17:15 в районе улицы Краснодонская недалеко от станции метро «Волжская».

«По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на мачту городского освещения. Пострадавших нет», — передает сообщение ТАСС.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее в понедельник автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы. По предварительным данным, водитель такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали две женщины и один мужчина. С травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждение.