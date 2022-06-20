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Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Президент США Джо Байден во время общения с журналистами 20 июня не исключения вступления Украины в Евросоюз.

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«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», — ответил Байден на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.

Байдена также спросили, планирует ли он посетить Украину, на что он ответил, что это зависит от обстоятельств. По мнению Байдена, его приезд может создать дополнительные трудности для Украины.

При этом он подчеркнул, что с президентом Украины Владимиром Зеленским он разговаривает по три-четыре раза в неделю.

Евросоюз рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата и дает понять, что полноценное членство возможно только в многолетней перспективе.

16 июня стало известно, что несколько стран «проявляют осторожность» в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). К этим странам относят Швецию, Португалию, Венгрию и Нидерланды.

Однако в тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили, что Германия, Франция, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

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