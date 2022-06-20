Байден заявил об отсутствии планов поехать на Украину в ближайшее время

Президент США Джо Байден 20 июня заявил журналистам об отсутствии планов посещать Украину в ходе своих поездок в страны Европы и Ближнего Востока, ожидающихся в конце июня.

«Не в эту поездку. Вряд ли», — цитирует его RT.

17 июня премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает НСН.

16 июня телеканал NBC сообщил, что Байден попросил госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина смягчить риторику после их слов о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией и что США хотят «видеть Россию ослабленной».

В ходе разговора американский лидер попросил чиновников не заходить слишком далеко в своих высказываниях, так как подобные комментарии могут породить у Украины нереалистичные ожидания от США и при этом увеличить риск вовлечения Вашингтона в прямой конфликт с Россией.