Силы ЛНР взяли в оперативное окружение группировки украинских войск в Горском и Золотом

Российские войска совместно с силами Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли в окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом. Об этом 20 июня сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас по большому счету те группировки войск [Украины], что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в понедельник стало известно о полном освобождении Тошковки под Северодонецком от украинских националистов.

Днем ранее, 19 июня, силы ЛНР при поддержке ВС России взяли под контроль Метелкино. Тогда же сообщалось, что при зачистке поселка сдались в плен несколько украинских боевиков.

До этого, 27 мая, Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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