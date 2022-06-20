Свыше 9,2 тыс. жителей Новосибирской области пострадали от укусов клещей

Почти 9,3 тыс. человек пострадали от укусов клещей на территории Новосибирской области. Активность вредителей превышает показатели 2021 года на 7%.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Бердске, Новосибирске и Искитимском районе. Резкий рост количества укушенных связывают с благоприятными для клещей погодными условиями. Клещевой энцефалит подтвердился у 40 пациентов, боррелиоз диагностировали у 50 человек, пишет VN.ru.

После укусов клещей скончались как минимум два человека. В Бердске мужчина-дачник слишком поздно обратился к медикам и скончался в реанимации в мае, второй мужчина умер в июне.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за неделю от укусов клещей пострадали больше 1,5 тыс. человек. У двух человек диагностировали энцефалит.