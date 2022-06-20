Суд обязал предприятие освободить реку от отходов в Рязанской области

Предприятие в Михайлове (Рязанская область) обязали очистить реку Проня. По данным природоохранной прокуратуры, в водоем попадали сточные воды.

Активисты Экологического рязанского альянса сообщили о сбросах в марте 2022 года. В прокуратуре уточнили, что городское предприятие использовало канализационную систему и очистные сооружения для сброса в реку сточных вод. В результате выявлено превышение нормативов по концентрации загрязняющих веществ, пишет 62INFO.ru.

Компанию обязали обеспечить нормативную очистку сбрасываемых стоков.

В начале июня в Шацком районе Рязанской области обнаружили несанкционированную свалку. Так как земельный участок не имеет правообладателей, ответственность за скопление мусора несут органы местного самоуправления.