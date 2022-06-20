В Белоруссии произошел сбой в работе банковских карт

В Белоруссии произошел технический сбой в работе банковских карт. Проблему удалось устранить. Об этом 20 июня сообщил белорусский Банковский процессинговый центр.

«20.06.2022 произошел технический сбой, связанный с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 18:08 по местному времени все проблемы устранили и теперь сервис работает в штатном режиме.

В прошлый раз сбой в работе банковских карт в Белоруссии произошел 31 мая. Работу системы восстановили в тот же день.

Ранее, 1 июня, некоторые клиенты Тинькофф Банка столкнулись с проблемой при совершении перевода денежных средств в мобильном приложении. При попытке совершить эту операцию в приложении выплывает окно со следующей информацией: «По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства». Кроме того, при входе в мобильное приложение Тинькофф Банка появляется сообщение о том, что оно может работать с ошибками.