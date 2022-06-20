Боррель указал на перегибы ряда банков в исполнении санкций Евросоюза

Ряд банков перегибает палку в планах исполнения санкций Евросоюза, им письменно напомнят о возможности обслуживать сделки с российским зерном. Об этом 20 июня заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

«И мы отправляем от лица Еврокомиссии письма во все финансовые, экономические структуры с объяснениями, что они могут делать, потому что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией и с третьими странами торговлю продовольствием и удобрениями», — сказал он.

Брюссель направляет письма странам Африки, различным экономическим организациям с целью разъяснить действие санкций Брюсселя против РФ и избежать чрезмерного соблюдения этих ограничений, сказал он.

Дипломат напомнил, что соблюдение санкций ЕС касается только стран — членов объединения.

По его словам, Евросоюз продолжит оказывать военную помощь Украине. Одновременно Брюссель будет призывать к перемирию для вызова зерна из страны.

Ранее в понедельник Боррель напомнил, что желающие приобретать российские продовольствие и удобрения могут это делать свободно. Европейские санкции не касаются продовольствия, подчеркнул дипломат.

Боррель отметил, что ЕС полноценно «поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между российской, турецкой и украинской сторонами по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем.

В начале июня президент РФ Владимир Путин в своем первом с начала спецоперации по защите населения Донбасса интервью рассказал об истоках продовольственного кризиса и перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна. Он подчеркнул: при желании решить вопрос, можно найти массу способов, потому что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует».