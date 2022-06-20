В РСТ заявили о востребованности у российских туристов отдыха в Финляндии

Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева прокомментировала в понедельник, 20 июня, сообщение о том, что Финляндия с 30 июня снимет пограничные ограничения для туристов, введенные из-за коронавируса.

Она отметила, что это направление всегда было очень популярным у россиян как зимой, так и летом.

«Потому что зимой это какие-то лыжные прелести, а летом — отдых на воде. Плюс, это довольно близко, есть в автомобильном доступе. То есть это может быть семейный отдых. Поэтому, безусловно, это было востребовано. Как будет в этом году, посмотрим», — сказала Санаева в беседе с RT.

По словам вице-президента, всё будет зависеть от того, «насколько хорошей является логистика, есть ли транспортное сообщение и т.д.».

«Человек всё равно чувствителен к тому, куда он едет, в плане комфортного пребывания. И здесь важно понимать, что это комфортное пребывание будет в том числе и на ментальном уровне», — заключила она.

Ранее в этот день в МИД Финляндии заявили, что власти страны приняли решение не продлевать ограничения, связанные COVID-19, и с 30 июня открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России, сообщает телеканал «Звезда».

При этом Россия сохранила ограничения на перемещение через границу с Финляндией, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, отметили в посольстве РФ. Ограничения сохранены как на пешеходных, так и на автомобильных пунктах пропуска.

Уточнялось, что пассажиры, которые прибывают из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны, должны иметь при себе проездные документы и при необходимости визу.

11 июня Германия временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки.