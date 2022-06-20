Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за «русской музыки»

Украинские синхронистки отказались от участия на чемпионате мира из-за «русской музыки». Об этом 20 июня сообщает украинский Telegram-канал «За кадром».

Главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию указала, что не будет представлять свою программу под «Лебединое озеро», «даже если это Чайковский и мировое достояние».

Днем ранее украинцы раскритиковали их соотечественника — боксера Ивана Редкача — за публикацию фотографии со своим российским коллегой Дмитрием Биволом. В своем посте спортсмен призвал разделять спорт и политику.

8 апреля сообщалось, что коллектив «Украинский классический балет» получил многочисленные угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Спектакль был в итоге заменен балетом «Жизель».

25 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены», прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Он отметил, что «сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну». Глава государства указал, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, а также запрещают русских писателей.