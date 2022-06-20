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Кадыров опроверг обмен сына его зампреда

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Информация о том, что украинскую националистку Юлию Паевскую (Тайру) якобы обменяли на сына зампреда главы Чечни Адама Гриценко, не соответствует действительности. Об этом 20 июня в своем Telegram-канале написал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

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Он опроверг сообщения об обмене Тайры на сына своего представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова.

Как добавил Кадыров, Гриценко является гражданином Украины и «до сих пор находится в плену в собственной стране».

«Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — подчеркнул политик.

20 июня в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что с украинскими военными, которые сдались в плен на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, ведется оперативная работа. Плановые боевые действия на химзаводе «Азот» продолжаются.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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