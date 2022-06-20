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Депутат Госдумы Шеремет предупредил об ответе на атаку ВСУ на «Черноморнефтегаз»

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Россия ответит на атаку украинских боевиков на буровые нефтяные платформы «Черноморнефтегаза». Об этом в понедельник, 20 июня заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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«Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым нам развязали руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся», — цитирует его «РИА Новости».

Он также отметил, что ответственность за случившееся понесут и западные страны, в случае если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

Украинские войска нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» ранее в понедельник. Это предприятие проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

Известно, что в момент нанесения удара там находилось 109 человек. Трое пострадавших доставлены в больницу.

По словам сенатора Совета Федерации от Крыма Ольги Ковитиди, произошедшее не представляет критической опасности для полуострова: газ в Крым подается в штатном режиме.

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