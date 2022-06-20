Депутат Госдумы Шеремет предупредил об ответе на атаку ВСУ на «Черноморнефтегаз»

Россия ответит на атаку украинских боевиков на буровые нефтяные платформы «Черноморнефтегаза». Об этом в понедельник, 20 июня заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым нам развязали руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся», — цитирует его «РИА Новости».

Он также отметил, что ответственность за случившееся понесут и западные страны, в случае если подтвердится, что удар был нанесен из поставленного ими оружия.

Украинские войска нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» ранее в понедельник. Это предприятие проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

Известно, что в момент нанесения удара там находилось 109 человек. Трое пострадавших доставлены в больницу.

По словам сенатора Совета Федерации от Крыма Ольги Ковитиди, произошедшее не представляет критической опасности для полуострова: газ в Крым подается в штатном режиме.