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В ГД предупредили о последствиях для Литвы запрета транзита грузов в Калининград

Депутат Нифантьев предупредил о последствиях для Литвы от запрета транзита грузов в Калининград
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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В результате запрета на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы Вильнюс потеряет железнодорожный транзит, а также закроет для себя возможности транзита для других видов транспорта с литовскими бенефициарами. Об этом заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в понедельник, 20 июня.

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«Я сторонник максимально жестких решений в адрес Вильнюса. Кроме того, Литва будет отключена от российской электроэнергии. Уверен, что необходимо также полностью разрывать любые экономические отношения с этой страной, всячески препятствовать ее экономической деятельности с нашими партнерами и союзниками», — сказал Нифантьев.

Депутат отметил, что целью транспортной блокады Калининградской области является желание Литвы «продолжить накачивать Прибалтику войсками США».

В краткосрочной перспективе, по его словам, из-за запрета транзита грузов в Калининграде могут быть сложности, но проблема будет решена очень быстро.

«Думаю, что при острой необходимости Россия задействует не только гражданскую инфраструктуру для обеспечения своего анклавного региона», — полагает Нифантьев.

Депутат напомнил, что Польша, граничащая с Калининградской областью, как и иные страны ЕС, ввела запрет на грузоперевозки российским автотранспортом, а также на полеты российской авиации через свое воздушное пространство, что никак не сказалось на снабжении Калининграда.

Руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности оператора экспресс-доставки грузов СДЭК Андрей Побежимов рассказал «Известиям», что Литва запретила транзит товаров по железной дороге, которые попали в санкционные списки. Однако СДЭК не перевозит товары из этого списка наземным транспортом — только с помощью авиасообщения или морским путем — из Санкт-Петербурга.

«Поэтому на клиентов СДЭК решение правительства Литвы никак не повлияет», — пояснил собеседник.

Руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов также заявил «Известиям», что транзит грузов автомобильным транспортом продолжается. Также есть возможность паромной отправки в Калининград.

Говоря о Польше, Дятлов отметил, что Варшава также не может повлиять на транзит грузов из «большой России» в Калининградскую область.

Ранее в этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Согласно предварительным оценкам, под него попадет около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России.

20 июня МИД Литвы заявил, что Вильнюс не запрещал транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию, а лишь осуществлял санкции Евросоюза.

В министерстве сообщили, что встретились с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем, в ходе встречи дипломату вручили ноту с разъяснениями применения ограничительных мер относительно транзита грузов в Калининградскую область.

В то же время ЕС исключил из пятого пакета санкций автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью РФ. Согласно документу, под выведение из-под ограничений попадают транзитные автоперевозки между Калининградской областью и Россией товаров, перевозка которых не запрещена регламентом альянса.

Калининградская область географически отделена от России и находится в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.

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