ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Для экономики России таргетирование курса валюты несет риски. Об этом заявил в понедельник, 20 июня, комитета Государственной думы по бюджету и налогам зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

По его мнению, переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.

«Что происходит, когда мы таргетируем обменный курс? Мы фиксируем данный курс или курс, который определяется заранее заданным диапазоном, и это означает, что мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу [денежно-кредитной политики] страны, к валюте которой мы наш курс привязываем»‎, — отметил Заботкин.

Кроме того, он напомнил о том, что Россия уже использовала такой подход в 2000-х и первой половине 2010-х, однако в нынешних условиях он несет определенные риски, связанные прежде всего с ростом инфляции.

Также он отметил опасностью прямой зависимости от инфляции другой страны, к которой привязывается курс российской валюты. «Этот вариант нам неприемлем», — заключил финансист.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции правительства.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.