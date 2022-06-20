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ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

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Для экономики России таргетирование курса валюты несет риски. Об этом заявил в понедельник, 20 июня, комитета Государственной думы по бюджету и налогам зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

По его мнению, переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России.

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«Что происходит, когда мы таргетируем обменный курс? Мы фиксируем данный курс или курс, который определяется заранее заданным диапазоном, и это означает, что мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу [денежно-кредитной политики] страны, к валюте которой мы наш курс привязываем»‎, — отметил Заботкин.

Кроме того, он напомнил о том, что Россия уже использовала такой подход в 2000-х и первой половине 2010-х, однако в нынешних условиях он несет определенные риски, связанные прежде всего с ростом инфляции.

Также он отметил опасностью прямой зависимости от инфляции другой страны, к которой привязывается курс российской валюты. «Этот вариант нам неприемлем», — заключил финансист.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов. Он призвал дождаться консолидированной позиции правительства.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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