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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Череповце

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60-летний мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Череповце. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Инцидент произошел накануне, 19 июня. Возгорание началось в пятиэтажке на Парковой улице. Его площадь составила 12 кв. м. В тушении участвовали 19 пожарных и шесть единиц техники. Удалось спасти двух человек. Еще четверо самостоятельно покинули здание. На месте инцидента было найдено тело мужчины. Установлено, что пожар произошел из-за не потушенной им сигареты.

17 июня по неизвестной причине пожар произошел в хозпостройке в Ростовской области. Погибли двое детей в возрасте двух и трех лет. Следователи возбудили уголовное дело.

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