Житель Брянской области убил прохожего ударом ноги

В Сураже в Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который убил прохожего ударом ноги в живот. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на регинальное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Мужчина вышел из квартиры в доме на улице Красноармейской. На лестничной площадке он столкнулся с пьяным незнакомцем. Завязался конфликт. Мужчина вытащил оппонента на улицу и ударил его ногой в область живота. Потерпевший скончался. Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас следствие по делу завершено. В ближайшее время ожидается суд.

13 июня сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на людей в парке. Инцидент произошел возле ЖК «Ольховский парк». По предварительным данным, в результате нападения убит один человек, еще один ранен.