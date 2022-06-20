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В Калужской области рассказали о новом виде телефонного мошенничества

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В Калужской области стали частыми случаи, когда под видом представителей банков мошенники предлагают гражданам обменять кешбэк и бонусы на рубли. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает калужское отделение Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

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Как рассказал начальник отдела безопасности калужского отделения ЦБ Павел Кузнецов, злоумышленники, чтобы списать деньги со счета, просят сообщить банковские данные и смс-код.

«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — приводит его слова газета «Весть».

Кузнецов отметил, что нужно прервать разговор, если звонящий пытается выяснить данные карты.

«Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или код из СМС», — подчеркнул он.

15 июня сообщалось, что мошенники по телефону убедили жителя Североморска оформить кредит на 2,6 млн рублей. Полученные заемные средства мужчина перечислил на посторонний счет.

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