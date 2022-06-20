В Калужской области рассказали о новом виде телефонного мошенничества

В Калужской области стали частыми случаи, когда под видом представителей банков мошенники предлагают гражданам обменять кешбэк и бонусы на рубли. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает калужское отделение Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Как рассказал начальник отдела безопасности калужского отделения ЦБ Павел Кузнецов, злоумышленники, чтобы списать деньги со счета, просят сообщить банковские данные и смс-код.

«По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации», — приводит его слова газета «Весть».

Кузнецов отметил, что нужно прервать разговор, если звонящий пытается выяснить данные карты.

«Сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, в том числе трехзначный код с оборотной стороны карты или код из СМС», — подчеркнул он.

15 июня сообщалось, что мошенники по телефону убедили жителя Североморска оформить кредит на 2,6 млн рублей. Полученные заемные средства мужчина перечислил на посторонний счет.