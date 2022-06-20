Дайвинг могут запретить на Голубых озерах в Казани
Изменения в положение о природном заказнике «Голубые озера» в Казани планирует внести государственный комитет по биоресурсам Татарстана. На территории запретят любую деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природный комплекс.
Проект постановления опубликован на сайте правительства республики, а также на сайте комитета. Специалисты отмечают повышенное антропогенное воздействие на комплекс Голубых озер, а также на уникальные объекты растительного и животного мира, пишет ИА «Татар-информ». После принятия постановления на природной территории будет ограничена различная деятельность, в том числе проезд и стоянка всех плавательных средств и маломерных судов, дайвинг, рубка деревьев, а также катание на сапбордах.
Под запрет также попадет ведение предпринимательской деятельность, за исключением бизнеса по реализации туристско-рекреационного кластера «Высокогорский».
Предполагается, что изменения могут вступить в июле или августе 2022 года.
В мае сообщалось, что власти Татарстана готовы ограничить посещение туристами Лебяжьих и Голубых озер. Эксперты должны определить количество людей, которые могут одновременно помещать водоемы. Систему Голубых Озер признали памятником природы с 1972 году, с 1994 года территория является государственным природным заказником регионального значения.