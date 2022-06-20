Вена подтвердила присутствие австрийских наемников на Украине

В министерстве внутренних дел Австрии впервые за время проведения спецоперации по защите Донбасса подтвердили участие своих граждан в конфликте на стороне Украины.

«В настоящее время DSN (Управление государственной безопасности и разведки Австрии. — Ред.) располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях», — приводит комментарий ведомства агентство АРА.

Ранее, 17 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что поток иностранных наемников на Украину на фоне нарастающего количества военных провалов Киева сократился и фактически разворачивается обратно.

В военном ведомстве подчеркнули, что Минобороны РФ отслеживает и фиксирует пребывание на Украине каждого иностранного наемника. Кроме того, учитываются и инструкторы, прибывшие для обучения, помощи в эксплуатации и ремонте поставляемого Украине западного вооружения. Также в ведомстве сообщили, что на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран.

Кроме того, в ведомстве заявили, что заявления украинских властей о примерно 20 тыс. иностранных наемниках на Украине являются обыкновенной ложью.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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