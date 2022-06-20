Четыре человека пострадали в ДТП в Коми
Четыре человека получили травмы в результате автомобильной аварии в Корткеросском районе Республики Коми. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Инцидент произошел накануне, 19 июня. Автомобиль Toyota RAV4, который двигался со стороны Веселовки в направлении Верхней Максаковки, опрокинулся на 31-м километре автодороги. За рулем находился 35-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану левого предплечья, госпитализация не потребовалась. У 30-летней пассажирки — черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб правого плечевого сустава. Ее отвезли в больницу.
Кроме того, в результате ДТП пострадали двое детей. Две девочки четырех и шести лет также были госпитализированы.
Как отмечается в материале, причиной аварии могла стать попытка избежать столкновения со встречной машиной.
16 июня в Лодейнопольском районе Ленинградской области автомобиль сбил шестилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с бабушкой на зеленый сигнал светофора. Ребенка госпитализировали.