Купальный сезон в Астрахани начнется 1 июля и продлится до 31 августа. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на распоряжение администрации города.

Будут работать два официальных пляжа, которые расположены на Городском острове. Один участок протяжённостью 250 метров оборудуют со стороны Ленинского района, а второй протяжённостью 200 метров — со стороны Трусовского района, уточняется в материале.

Перед стартом купального сезона проведут уборку, проверят качество воды и оценят санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

На пляжах будут организованы спасательные посты и установлены мусорные контейнеры. Во время купального сезона берег будут чистить.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области к эксплуатации допустили 11 пляжей. К 15 июня вода в Волге прогрелась до +18 градусов, что позволило открыть купальный сезон.