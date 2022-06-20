Мужчина утонул в водоеме в Самарской области

45-летний мужчина утонул в водоеме в поселке Приморский в Самарской области. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 19 июня. По рассказам очевидцев, мужчина зашел в воду, но обратно не вышел, и они вызвали спасателей.

В местных соцсетях позже сообщили, что тело мужчины было найдено в 30 местрах от берега наглубине около 2,5 метра.

На пляже остались вещи утонувшего, в том числе начатая бутылка водки. Как отмечается в материале, на исход происшествия мог повлиять алкоголь.

16 июня сообщалось, что в Калужской области во время купания в пожарном водоеме утонул 39-летний мужчина. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, решил искупать собаку и не смог выбраться на берег.