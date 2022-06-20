Путин поручил учредить стипендию имени Елены Гнесиной

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству учредить в стране стипендию имени Елены Гнесиной — педагога, внесшей значительный вклад в создание отечественной системы музыкального образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить, начиная с 2023 года, 11 персональных стипендий имени Елены Гнесиной для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, относящимся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Музыкальное искусство» и определить порядок назначения этих стипендий», — говорится в указе.

Также президент России поручил создать комитет по подготовке к проведению в 2024 году празднования 150-летия со дня рождения Гнесиной.

Елена Гнесина — русская и советская пианистка-педагог. Она одна из основательниц и директор музыкального училища в Москве, на базе которого в 1944 году был открыт Музыкально-педагогический институт. (Сейчас — Российская академия музыки им. Гнесиных).