Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском
Мир
В оборонный бюджет США на 2023 год включили $450 млн для Украины
Мир
СКР передал в Донбасс уголовные дела о преступлениях ВСУ против мирного населения
Экономика
ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля
Общество
Путин поручил проработать льготы на перелеты на лечение для детей-инвалидов
Общество
На платформах «Черноморнефтегаза» во время удара ВСУ находились 109 человек
Политика
Путин поручил изучить возможность досрочной пенсии по старости многодетным отцам
Интернет
Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram
Экономика
ЦБ России установил официальные курсы евро и доллара на 21 июня
Туризм
Финляндия с 30 июня откроет границу для туристов из России
Политика
Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров

Музей «Городская дума» отреставрируют в Тюмени до 2026 года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области одобрил разработку проектов по сохранению ряда зданий в областном центре, в том числе музея «Городская дума». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Разрешения выданы на разработку проектной документации для проведения работ в музее «Городская дума» на улице Ленина, 2, в жилом доме на улице Ленина, 47 и «Доме мещанина И.П. Нечаева» по улице Ленина, 45.

По данным на 20 июня, на портале госзакупок размещен аукцион на разработку документации для реставрации музея «Городская дума». Максимальная стоимость контракта составит 8,5 млн рублей. Информации об аукционах по другим объектам нет.

Как уточняет портал «Наш город», исполнитель должен завершить работы и пройти государственную историко-культурную экспертизу до III квартала 2022 года. Сам ремонт планируется в период с IV квартала 2022-го до IV квартала 2025-го.

В конце марта 2022 года подрядчика на разработку проекта уже пытались найти, но аукцион признали несостоявшимся из-за недостаточного количества заявок.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022