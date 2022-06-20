Музей «Городская дума» отреставрируют в Тюмени до 2026 года
Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области одобрил разработку проектов по сохранению ряда зданий в областном центре, в том числе музея «Городская дума». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Разрешения выданы на разработку проектной документации для проведения работ в музее «Городская дума» на улице Ленина, 2, в жилом доме на улице Ленина, 47 и «Доме мещанина И.П. Нечаева» по улице Ленина, 45.
По данным на 20 июня, на портале госзакупок размещен аукцион на разработку документации для реставрации музея «Городская дума». Максимальная стоимость контракта составит 8,5 млн рублей. Информации об аукционах по другим объектам нет.
Как уточняет портал «Наш город», исполнитель должен завершить работы и пройти государственную историко-культурную экспертизу до III квартала 2022 года. Сам ремонт планируется в период с IV квартала 2022-го до IV квартала 2025-го.
В конце марта 2022 года подрядчика на разработку проекта уже пытались найти, но аукцион признали несостоявшимся из-за недостаточного количества заявок.