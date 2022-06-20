Продукция Bershka стала доступна для заказов на Wildberries

В интернет-магазине Wildberries стали доступны для покупки товары испанского бренда Bershka. На это 20 июня обратили внимание пользователи Сети.

По запросу Bershka маркетплейс выдает ассортимент из более чем 2,5 тыс. наименований. В каталоге представлены женская и мужская одежда, а также аксессуары.

Bershka принадлежит испанской компании Inditex. 14 июня стало известно, что ее другой бренд, Zara, также начал продажу в Wildberries.

17 июня в Минпромторге заявили, что Inditex не собирается уходить с российского рынка. Заместитель главы ведомства Виктор Евтухов отметил, что компания решает логистические проблемы, после чего намерена возобновить поставки.

8 июня директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева заявила «Известиям», что магазины Inditex могут возобновить работу в России уже этим летом. Она добавила, что открытие в летний период логично с точки зрения бизнеса — это позволит продать оставшийся сезонный товар и войти в осень с новой коллекцией.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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