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В ДНР рассказали о возможности применения ВСУ американских РСЗО HIMARS

Офицер ДНР Баевский: ВСУ уже могут применять РСЗО американского производства HIMARS
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Фото: Global Look Press/U.S. Marines
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могут использовать полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) для обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 20 июня, заявил подполковник народной милиции ДНР Андрей Баевский.

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По его словам, властям ДНР поступают сообщения об одиночных разрывах в Кубышевском районе, отличающихся по мощности в большую сторону.

«Пока что это непроверенная информация, есть подозрения о том, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью», — сказал он в эфире «Первого канала».

Как добавил Баевский, мощность взрыва данных РСЗ будет повышена в сравнении с артиллерийскими снарядами калибра 122 мм и 155 мм.

18 июня сообщалось о намерении Вашингтона отправить Украине еще четыре РСЗО подобного типа. В случае отправки этой помощи Киеву количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем у украинской стороны увеличится вдвое.

США уже направляют на Украину четыре РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, и боеприпасы к ним.

16 июня постпред при НАТО Джулианна Смит рассказала, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью. По словам Смит, многие страны уже отдали украинской стороне «практически всё, что у них было» и обеспокоены истощением военных запасов.

На прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму в $1 млрд. Как стало известно агентству Reuters, в него войдут противокорабельные ракеты, дополнительные гаубицы и снаряды для них, оптическое оборудование, а также запасные части. Также Вашингтон намерен выделить дополнительные $225 млн на оказание гуманитарной помощи народу Украины.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, объяснил российский лидер. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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