В ДНР рассказали о возможности применения ВСУ американских РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могут использовать полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) для обстрела населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 20 июня, заявил подполковник народной милиции ДНР Андрей Баевский.
По его словам, властям ДНР поступают сообщения об одиночных разрывах в Кубышевском районе, отличающихся по мощности в большую сторону.
«Пока что это непроверенная информация, есть подозрения о том, что применяются реактивные системы залпового огня американского производства с моноблочной боевой частью», — сказал он в эфире «Первого канала».
Как добавил Баевский, мощность взрыва данных РСЗ будет повышена в сравнении с артиллерийскими снарядами калибра 122 мм и 155 мм.
18 июня сообщалось о намерении Вашингтона отправить Украине еще четыре РСЗО подобного типа. В случае отправки этой помощи Киеву количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем у украинской стороны увеличится вдвое.
США уже направляют на Украину четыре РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, и боеприпасы к ним.
16 июня постпред при НАТО Джулианна Смит рассказала, что список запрашиваемых Украиной вооружений постоянно меняется, что приводит к трудностям для США и их союзников в обеспечении Киева военной помощью. По словам Смит, многие страны уже отдали украинской стороне «практически всё, что у них было» и обеспокоены истощением военных запасов.
На прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму в $1 млрд. Как стало известно агентству Reuters, в него войдут противокорабельные ракеты, дополнительные гаубицы и снаряды для них, оптическое оборудование, а также запасные части. Также Вашингтон намерен выделить дополнительные $225 млн на оказание гуманитарной помощи народу Украины.
Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, объяснил российский лидер. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.
Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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