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Шадаев объяснил перенос выдачи цифровых паспортов в России

Шадаев: выдачу цифровых паспортов в России отложили из-за отсутствия консенсуса в обществе
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Программа цифровых паспортов России была отложена из-за отсутствия консенсуса в обществе по данному вопросу. Об этом заявил в понедельник, 20 июня, глава Минцифры Максут Шадаев.

«Тема достаточно долгая, и вопрос в том, что она не была запущена, потому что, наверное, у нас в обществе отсутствует определенный консенсус по поводу необходимости перехода на цифровые паспорта», — сказал Шадаев в интервью РБК.

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Ранее, 17 июня, в кулуарах ПМЭФа Шадаев сообщал, что проект выдачи цифровых паспортов заморожен. Он отметил, что этот вопрос отложен в силу других более насущных проблем, но выразил надежду вернуться к этой теме позднее.

11 июня журнал Forbes со ссылкой на источники заявлял, что Минцифры России заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок на фоне российской спецоперации по защите Донбасса «по финансовым причинам».

2 января в МВД сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. В то же время опрос общественного мнения показал отношение россиян к переходу на электронные паспорта. Как следует из исследования сервиса SuperJob, россияне негативно отнеслись к переходу на электронные паспорта без сохранения их бумажных аналогов.

Цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На ней будут нанесены персональные данные человека, его фотография. Кроме того, по желанию в память смарт-карты можно будет занести такие данные, как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

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