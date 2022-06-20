Продажу алкоголя на три дня ограничат в Белгородской области
Ограничение на продажу алкоголя на три дня введут в Белгородской области. Такие меры принимаются в связи с выпускными вечерами в школах.
Согласно поправкам в региональном законодательстве, запрет на продажу спиртного действует за день до праздника, непосредственно в день праздника, а также на следующий день после праздника. Об этом сообщает Бел.ru. Депутаты отметили, что закон направлен на исключение случаев нарушения общественного порядка и формирование у подростков критического отношения к употреблению алкоголя.
Выпускные в регионе будут отмечать 25 июня. Таким образом, продажа алкогольных магазинов в магазинах будет ограничена с 24 по 26 июня.
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