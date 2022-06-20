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Продажу алкоголя на три дня ограничат в Белгородской области

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Ограничение на продажу алкоголя на три дня введут в Белгородской области. Такие меры принимаются в связи с выпускными вечерами в школах.

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Согласно поправкам в региональном законодательстве, запрет на продажу спиртного действует за день до праздника, непосредственно в день праздника, а также на следующий день после праздника. Об этом сообщает Бел.ru. Депутаты отметили, что закон направлен на исключение случаев нарушения общественного порядка и формирование у подростков критического отношения к употреблению алкоголя.

Выпускные в регионе будут отмечать 25 июня. Таким образом, продажа алкогольных магазинов в магазинах будет ограничена с 24 по 26 июня.

20 июня в вузах России стартовала приемная кампания. На бюджетные отделения могут претендовать почти 600 тыс. абитуриентов.

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