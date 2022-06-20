В МИД Литвы заявили, что не вводили односторонних ограничений на транзит в Калининград

Литва не вводила односторонних санкций на транзит грузов в Калининградскую область, а исполняла санкции Евросоюза (ЕС). Об этом заявили 20 июня в министерстве иностранных дел страны.

«Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций ЕС, в Калининградскую область и из нее. В отношении этого транзита Литва не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений. Литва последовательно осуществляет санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу» — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков заявил в беседе с «Известиями», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, в свою очередь, что запрет Литвы на транзит товаров неприятен, но ситуация решаемая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

До этого, 17, июня Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита. На следующий день губернатор назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

8 апреля ЕС принял пятый блок санкций против России, который предусматривает запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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