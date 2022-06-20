Прокуратура Мюнхена сообщила о конфискации трех квартир у россиян из-за санкций

В Германии конфисковали три квартиры и арестовали банковские счета граждан России из-за санкций Евросоюза, введенных после начала РФ спецоперации в Донбассе. Об этом 20 июня сообщило агентство AP со ссылкой на прокуратуру Мюнхена (федеральная земля Бавария).

Депутат Госдумы и его жена идентифицированы прокуратурой как Л. и К., их имена не разглашаются. Супруги владеют совместно двумя квартирами в Мюнхене, сдают их в аренду в нарушение санкций, добавили в надзорном органе.

Супруга российского политика зарегистрирована в Германии как жительница Мюнхена. Ей лично принадлежит третья квартира в этом городе.

Недвижимость арестована на прошлой неделе, решение вступило в силу в понедельник. Людям, арендующим квартиры семьи, разрешено остаться, но им больше не разрешено платить арендную плату депутату и его жене, а направлять их в окружной суд Мюнхена.

По данным прокуратуры, на арестованный банковский счет ежемесячно поступают арендные платежи в размере около €3,5 тыс. ($3670).

Как сообщала Süddeutsche Zeitung, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

Как «Газете.Ru» заявил руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, никто из членов политической силы не декларировал недвижимость в Германии. По его словам, есть политики, декларировавшие имущество в Черногории, Абхазии, но не в ФРГ.

28 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что российская сторона примет сопоставимые меры, если страны Запада начнут проводить конфискации имущества россиян. Он отметил, что Россия может расширить применение института конфискации по законодательству.

18 марта стало известно, что власти Евросоюза изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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